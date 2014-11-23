Пашинян назвал вопрос безопасности самым большим вызовом для Армении

Он отметил, что Ереван должен приложить все легитимные усилия для достижения мира.

Премьре-министр Армении Никол Пашинян назвал вопрос безопасности самым большим вызовом для страны. Об этом он заявил в ходе послания по случаю Дня Конституции.

По его словам, власти сталкиваются с очень серьезными вызовами. Пашинян отметил, что принятая правительством повестка мира не имеет альтернативы. Он также добавил, что Ереван должен приложить все легитимные усилия для достижения мира.

Ранее мы сообщали, что Армения призвала рассмотреть вопрос о разблокировании Лачинского коридора на Совбезе ООН.

Фото: YouTube / Government of Armenia