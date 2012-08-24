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Армения призвала рассмотреть вопрос о разблокировании Лачинского коридора на Совбезе ООН

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Пашинян подчеркнул, что это вопрос международной повестки.

Армения призвала рассмотреть вопрос о разблокировании Лачинского коридора на Совбезе ООН. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр страны Никол Пашинян.

По его словам, юридические обязывающее решение Международного суда ООН должно быть исполнено. Речь идет о решении о разблокировании сухопутной связи Нагорного Карабаха с Арменией от 22 февраля нынешнего года. Пашинян подчеркнул, что это вопрос международной повестки.

Ранее Пашинян заявил, что Баку препятствует движению машин Красного Креста через Лачинский коридор.

Видео: YouTube /  Government of Armenia

Теги: никол пашинян, премьер-министр армении, совбез оон
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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