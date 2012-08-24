Пашинян: Баку препятствует движению машин Красного Креста через Лачинский коридор

Премьер-министр Армении рассказал о ситуации в Нагорном Карабахе.

Азербайджан препятствует движению представителей Красного Креста через Лачинский коридор, а на территории Нагорного Карабаха власти Армении ощущают нехватку лекарств, товаров первой необходимости и продовольствия. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном заседании сделал премьер-министр Никол Пашинян. Он добавил, что в настоящее время по Лачинском у коридору не могут передвигаться ни транспортные средства, ни местные жители, ни товары и грузы.

Более того, даже запрещают передвижение машин Красного Креста. Население Нагорного Карабаха лишено внешних поставок природного газа и электроэнергии, а местная мощность электроснабжения удовлетворяет лишь частичные поставки. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Глава местного кабинета министров заметил перед коллегами, что в этих условиях даже тяжелобольным пациентам власти Баку не дают возможности транспортироваться. Никол Пашинян считает, что эти ограничения делают жизнь армян Нагорного Карабаха невозможной.

Пашинян поблагодарил Россию за увеличение пропускной способности КПП "Верхний Ларс".

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia