Пашинян поблагодарил Россию за увеличение пропускной способности КПП "Верхний Ларс"

Армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства поблагодарил главу государства РФ Владимира Путина и председателя российского кабинета министров Михаила Мишустина за значительное увеличение пропускной способности контрольно-пропускного пункта "Верхний Ларс". Заседание местного правительства в режиме реального времени транслировали местные телеканалы.
Этот вопрос всегда был в повестке моих дискуссий с президентом и главой правительства Российской Федерации. Хотел бы поблагодарить президента Путина и председателя правительства Мишустина за их последовательную работу в этом вопросе.
Никол Пашинян, премьер-министр Армении
Пашинян назвал причину подписания заявления по Карабаху в 2020 году.
Фото и видео: YouTube / Government of Armenia
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