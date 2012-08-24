Пашинян поблагодарил Россию за увеличение пропускной способности КПП "Верхний Ларс"

Премьер-министр Армении рассказал о ситуации с КПП.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства поблагодарил главу государства РФ Владимира Путина и председателя российского кабинета министров Михаила Мишустина за значительное увеличение пропускной способности контрольно-пропускного пункта "Верхний Ларс". Заседание местного правительства в режиме реального времени транслировали местные телеканалы.

Этот вопрос всегда был в повестке моих дискуссий с президентом и главой правительства Российской Федерации. Хотел бы поблагодарить президента Путина и председателя правительства Мишустина за их последовательную работу в этом вопросе. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Пашинян назвал причину подписания заявления по Карабаху в 2020 году.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia