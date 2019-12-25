По его словам, переход Шуши под контроль Азербайджана стал переломным моментом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал причину подписания заявления по Карабаху в 2020 году. Об этом он заявил на заседании парламентской комиссии по расследованию обстоятельств эскалации конфликта в регионе.

По словам Пашиняна, переход города Шуша под контроль Азербайджана стал переломным моментом. Он подчеркнул, что следом под ударом мог оказаться Степанакерт. Также премьер добавил, что 25 тысяч армянских солдат оказывались под угрозой окружения.

Ранее Пашинян заявил, что в 2022 году экспорт из Армении в страны ЕАЭС вырос в 2,8 раза.

Фото: YouTube / Government of Armenia