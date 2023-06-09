Пашинян заявил, что в 2022 году экспорт из Армении в страны ЕАЭС вырос в 2,8 раза

Премьер-министр Армении рассказал об экономических показателях страны.

Экспорт Еревана в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2022 году увеличился в 2,8 раза. Такими статистическими данными с коллегами в рамках выступления на пленарном заседании Третьего Евразийского конгресса в Сочи рассказал прем ьер-министр Армении Никол Пашинян. Иностранный гость подчеркнул, что говорит о "впечатляющем росте" показателей. В частности, государственный ВВП по сравнению с 2021 году составил 12,6 процентов. Речь идет о самом большом уровне с 2008 года.

Этому также способствовал рост в отраслях промышленности, торговли, включая торговые услуги и строительство. Рост экспорта за прошедший год составил 77,7%, причем экспорт в страны ЕАЭС вырос в 2,8 раза. Но отмечу, что для нас это не предел. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Армянский премьер-министр добавил, что устойчивое развитие стран ЕАЭС возможно только при равновесии трех основных составляющих: экономический рост, социальная ответственность и экологический баланс. Он призвал коллег реализовывать совместные проекты в сфере энергетики, цифровизации, логистики, климатических изменений.

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Фото и видео: Правительство России