Пашинян: в конфликте с Украиной Армения - не союзник России

Премьер Армении высказался о контактах с Москвой.

В вопросе украинского кризиса Армения не является союзником для России. Соответствующее заявление в интервью для телеканала CNN сделал местный премьер-министр Никол Пашинян. Политик дал интервью журналистам во время своего рабочего визита в Чехию, который состоялся с 4 по 5 мая. Текст интервью был размещен на сайте кабинета министров Армении 1 июня. Корреспондент просил гостя оценить дружественные отношения между Ереваном и Москвой, а также действия РФ на Украине.

Вы сказали, что мы с Россией союзники. Конечно, об этом никогда не говорилось вслух, но думаю, это заметно. В войне с Украиной мы - не союзники России. И наше восприятие этого конфликта – это беспокойство, потому что это прямо влияет на все наши отношения. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Глава армянского правительства добавил, что страны коллективного Запада фиксируют, в основном, то, что Армения - союзник России, хотя в Москве видят, что это не так в отношении украинского кризиса. По мнению Никола Пашиняна, теперь страна находится в очень уязвимом положении, так как не является ничьим союзником. Он добавил, что чем ситуация становится напряженнее, тем уже становится поле для маневрирования.

Пашинян заявил об отсутствии проекта мирного договора с Баку.

Фото и видео: YouTube / CNN Prima NEWS