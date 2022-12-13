Пашинян заявил об отсутствии проекта мирного договора с Баку

Он подчеркнул, что азербайджанской стороне был передан четвертый отредактированный вариант проекта.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отсутствии проекта мирного договора с Азербайджаном. Об этом он сказал на выступлении в парламенте.

По его словам, Ереван не получал комментариев от Баку по переданным армянской стороной предложениям по мирному договору. Он подчеркнул, что был передан четвертый отредактированный вариант проекта. Также Пашинян отметил, что на трехсторонней встрече с президентами России и Азербайджана, которая прошла на прошлой неделе в Москве, обсуждался кризис в Карабахе и блокирование Лачинского коридора.

Ранее Пашинян заявил, что у Захаровой нет права комментировать его высказывания.

Фото: YouTube / Government of Armenia