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Пашинян заявил, что у Захаровой нет права комментировать его высказывания

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Премьер Армении рассказал, что его собеседниками в России являются только президент и председатель кабмина.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о том, что взаимодействует с президентом и премьер-министром России, а остальные российские чиновники могут только принимать его слова к сведению, но не комментировать их. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на местном правительственном заседании в Национальном собрании страны. Депутат Арпине Давоян напомнила премьеру комментарий официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой по поводу заявления Еревана о том, что ОДКБ вышла или выходит из Армении.

Моими собеседниками в РФ являются президент и председатель правительства РФ. Даже представитель МИДа такого уважаемого и дружественного государства, как Россия, не может комментировать то, что я говорю, а может только принимать к сведению...

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Напомним, что в марте 2023 года Никол Пашинян заявил, что его страна не собирается выходить из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), однако опасается, что "ОДКБ выйдет из Армении".

Пашинян заявил о возможном выходе Армении из ОДКБ: мнение экспертов.

Фото и видео: YouTube /  Government of Armenia

Теги: армения, мария захарова, мид, никол пашинян, одкб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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