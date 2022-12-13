Пашинян заявил о возможном выходе Армении из ОДКБ: мнение экспертов

Эксперты полагают, что такая риторика политика связана с фактическим поражением страны в войне с Азербайджаном.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова заморозить или прекратить свое членство в ОДКБ в случае, если посчитает её "недееспособной организацией". Новость прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Также по мнению политика присутствие Армении в ОДКБ создаёт для страны проблемы с закупкой военной техники и обсуждением вопросов безопасности. Авторы поста подчеркнули, что Пашинян давно начал критику ОДКБ. Они считают, что прежде всего это связано с фактическим поражением страны в войне с Азербайджаном. На данный момент Армения готова признать Нагорный Карабах частью соседнего государства.

Кроме того, телеграмеры отметили, что в Армении высадились представители Минобороны, Минюста и Агентства по международному развитию (USAID) США.

Ранее мы сообщили о том, что Зеленский попытался выйти на контакт с президентом Бразилии.

Фото: YouTube / Government of Armenia