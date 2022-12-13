Зеленский попытался выйти на контакт с президентом Бразилии: мнение экспертов

Позиция латиноамериканского политика по СВО остаётся неизменной.

Президент Украины Владимир Зеленский предпринял попытку пообщаться с лидером Бразилии Лула да Силва, однако в итоге так и не явился на встречу. В ответ латиноамериканский политик на саммите G7 явно сторонился коллегу и не поздоровался с ним на одной из коллективных встреч. Ситуацию прокомментировали авторы Te;egram-канала "Мейстер".

Телеграмеры отметили, что несостоявшаяся встреча должна была пройти при посредничестве Макрона, задумывалась украинской как попытка переговорами склонить Бразилию на сторону Киева.

На данный момент позиция Бразилии по СВО, как это публично отметил да Силва, осталась неизменной.

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Фото: El Pais