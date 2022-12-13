Эксперты предложили способ выхода РФ из демографической ямы

По мнению телеграмеров, решить проблему поможет только комплексное решение, сочетающее меры стимулирования рождаемости внутри страны и регулирование миграции.

Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о тяжёлой демографической ситуации в стране. Об этом пишет Telegram-канал "Мейстер".

Авторы поста подчеркнули, что демографические "ямы" фиксируются от Скандинавии до Южной Кореи. Они являются неизбежным следствием демографического перехода и сопутствующих трансформаций в обществе. По мнению телеграмеров, решить проблему поможет только комплексное решение, сочетающее меры стимулирования рождаемости внутри страны и регулирование миграции.

Также эксперты указали на того, что текущие ролевые модели успеха для обоих полов фактически исключают многодетность, поскольку главным достижением считается карьерный рост и личный материальный достаток, сложно совместимый с большим количеством детей в семье. Также рождаемость тормозит модель экономического развития, предполагающая преимущественный рост населения городов с многоквартирными домами от 500 тыс. населения и выше.

Ранее мы сообщили о том, что США анонсировали новые санкции в адрес РФ.

Фото: Pxhere