США анонсировали новые санкции в адрес РФ: мнение экспертов

Лицензию на экспорт или передачу в страну введут более чем для 1 тыс. изделий американской промышленности.

США опубликовали пакет новых антироссийских санкций: так, еще 1224 изделия американской промышленности потребуют лицензии властей на экспорт или передачу в пределах РФ и Белоруссии. Речь, в частности, идёт об инструментах, электроприборах, стройматериалах, бумажные изделиях, тканях, лодках. На новость обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты отметили, что наиболее значимые высокотехнологичные товары США, необходимые России, уже давно запретили к экспорту. Новые ограничения связаны с товарами широкого потребления, импорт которых из США в прошлом году составил только $1,7 млрд.

По мнению телеграмеров, инструментарий санкционного воздействия на Россию сужается.

Ранее мы сообщили о том, что Трутнев раскритиковал работу Минвостокразвития по развитию Восточного полигона.

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