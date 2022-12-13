Трутнев раскритиковал работу Минвостокразвития по развитию Восточного полигона: мнение экспертов

Транспортная инфраструктура региона после ввода АЯМ и трассы Чита-Хабаровск меняется медленно и слабо.

Вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев выступил с критикой в адрес Минвостокразвития. Мнение руководителя разделили авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты подчеркнули, что транспортная структура региона после ввода АЯМ и трассы Чита-Хабаровск действительно меняется медленно и слабо. Особенно это видно на контрасте с проектированием и введением Трассиба, который осуществлялся в своё время при гораздо меньшем числе ресурсах.

И дело не только в росте провозных мощностей БАМа. Для того, чтобы имело смысл говорить о полноценном освоении региона, нужно расширение охвата дорожной сети - населенные пункты и предприятия в них начинают расти после того, как получают дорогу, а не до этого. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали прекращение поставок коньяков Ереванского завода в Россию.

Фото: Правительство России, Валдай