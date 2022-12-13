Эксперты прокомментировали прекращение поставок коньяков Ереванского завода в Россию

Предполагается, что идея была продиктована давлением на Ереван со стороны французской Pernod Ricard.

Власти Армении решили прекратить экспорт коньяков Ереванского завода в РФ. Последствия этого оценили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста подчеркнули, что сокращение экспорта коньяка приведёт к немедленному сокращению производства нового. От этого ущерб будут испытывать виноградари в окрестностях Еревана.

Также телеграмеры предположили, что отмена экспорта была продиктована давлением на Ереван со стороны французской Pernod Ricard.

Ранее эксперты оценили сохранение ставки подоходного налога для сотрудников на удалёнке.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)