Эксперты оценили сохранение ставки подоходного налога для сотрудников на удалёнке

В РФ принято решение о сохранении ставки подоходного налога в 13/15% для работающих удалённо сотрудников, независимо от их физического местонахождения. Меру оценил Telegram-канал "Мейстер".
Эксперты полагают, что такая инициатива является признаком силы государства, которое осознаёт, что граждане могли покинуть страну по разным обстоятельствам и не желает портить с ними отношения.
Также телеграмеры полагают, что решение станет аргументом для россиян, которые думают о возвращении на родину.
Ранее эксперты прокомментировали планы по экспорту российского зерна на конец года.
Фото: Pxhere
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