Эксперты прокомментировали планы по экспорту российского зерна на конец года

По итогам 2022-2023 сельхозгода страна планирует экспортировать 55-60 млн т зерна.

В ходе совещания о весенних полевых работах президент РФ Владимир Путин заявил, что по итогам 2022-2023 сельхозгода страна планирует экспортировать 55-60 млн т зерна. Цифры прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты напомнили, что в прошедшем сельхоз году экспорт российских зерновых упал до 38,1 млн т с 49 млн т в 2021-ом из-за введённых санкций. Таким образом, запланированный экспорт превышает не только объемы времени до начала СВО, но и рекордного 2018 года, когда страна экспортировала примерно 56 млн тонн зерновых.

Реально ли это? Вполне – уже в марте страна вывезла за границу 40 млн тонн зерна. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты оценили ответ на ограничения со стороны Финляндии в отношении российских посольств.

Фото: Piter.TV