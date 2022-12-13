Эксперты прокомментировали идею ФАС о расширении параллельного импорта

Предполагается, что инициатива позитивно повлияет на удовлетворение потребностей рынка и развитие рабочих мест в РФ.

ФАС выступила с инициативой по распространению параллельного импорта на все категории товаров. Предложение прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Как отметили авторы поста, в текущих обстоятельствах необходимость в параллельном импорте резко возросла, а лоббистские возможности зарубежных производителей, наоборот, упали. Таким образом, расширение параллельного импорта позитивно повлияет на удовлетворение потребностей рынка и развитие рабочих мест в РФ, считают телеграмеры.

При этом интересы собственного производства учтены: ФАС предлагает разрешить параллельный импорт всех товаров, кроме тех, производство которых локализовано в России. И это, к слову - стимул такую локализацию проводить. Что даст и удовлетворение потребностей рынка, и развитие рабочих мест, и показатели по инвестициям подрастут. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV