Пашинян: в процессе делимитации неприемлемы попытки выдвигать территориальные претензии

В Армении призвали ВС Азербайджана уйти с суверенной земли Еревана.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян назвал неприемлемой любую попытку использования процесса делимитации государственных границ с Азербайджаном для предъявления территориальных претензий Еревану. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал на заседании кабинета министров.

У Армении есть 29 800 квадратных метров, и ни один миллиметр нашей территории не может быть предметом для обсуждений. Азербайджанские ВС должны оставить суверенную территорию Армении. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Чиновник добавил, что Армения готова предпринять все возможные шаги для достижения долгосрочного мира с азербайджанской стороной. Однако власти страны намерены достичь того, чтобы страна-агрессор оставил территорию независимого государства. По мнению Пашиняна, обстановка на госгранице по-прежнему остается напряженной. По мнению спикера, чиновники готовы на добровольной основе привлекать людей к охране территории.

Совбез Армении пока не введет военное положение в стране.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia

