Пашинян рассказал, что позволит подписать мирное соглашение с Баку

Премьер Армении рассказал о необходимости признать территориальную целостность Еревана со стороны Баку.

Глава армянского правительства Никол Пашинян рассказал, какое условие позволит подписать мирное соглашение с Азербайджаном. В рамках выступления на 77-ой Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке чиновник пояснил, что признание Баку территориальной целостности Еревана позволит сторонам подписать документы. Премьер-министр подчеркнул, что речь идет не только о теоретическом вопросе, но и конкретных действиях. Пашинян напомнил коллегам о том, что территориальная целостность, являющаяся международной признанной землей, составляет 29,8 тысячи квадратных метров. В Армении готовы взаимно признать границы Азербайджана.

В противном случае после подписания этого соглашения Азербайджан будет пользоваться процессом демаркации границы для того, чтобы предъявлять новые территориальные претензии и совершать акты оккупации. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Никол Пашинян добавил, что в регионе остается высокая вероятность новой агрессии со стороны Азербайджана. Пашинян: в процессе делимитации неприемлемы попытки выдвигать территориальные претензии.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций