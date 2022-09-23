Пашинян рассказал, что позволит подписать мирное соглашение с Баку

Глава армянского правительства Никол Пашинян рассказал, какое условие позволит подписать мирное соглашение с Азербайджаном. В рамках выступления на 77-ой Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке чиновник пояснил, что признание Баку территориальной целостности Еревана позволит сторонам подписать документы. Премьер-министр подчеркнул, что речь идет не только о теоретическом вопросе, но и конкретных действиях. Пашинян напомнил коллегам о том, что территориальная целостность, являющаяся международной признанной землей, составляет 29,8 тысячи квадратных метров. В Армении готовы взаимно признать границы Азербайджана.
В противном случае после подписания этого соглашения Азербайджан будет пользоваться процессом демаркации границы для того, чтобы предъявлять новые территориальные претензии и совершать акты оккупации.
Никол Пашинян, премьер-министр Армении
Никол Пашинян добавил, что в регионе остается высокая вероятность новой агрессии со стороны Азербайджана. Пашинян: в процессе делимитации неприемлемы попытки выдвигать территориальные претензии.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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