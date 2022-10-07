Пашинян провел переговоры с Эрдоганом и Алиевым в Праге

Мировые лидеры общались в ходе саммита Европейского политического сообщества.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян вечером 6 октября провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главы Азербайджана Ильхамом Алиевым в Праге, на полях саммита Европейского политического сообщества. В качестве посредника и четвертой страной выступит французская делегация.

Напомним, что данная встреча лидеров Азербайджана и Армении является первой после недавней эскалации напряженности между странами, а также масштабных боевых столкновений на государственной границе двух стран, зафиксированных в середине сентября 2022 года. Прошлые переговоры состоялись 31 августа в Брюсселе при участии лидера Европейского совета Шарля Мишеля.

Стоит добавить, что до текущего момента Эрдоган и Пашинян никогда не контактировали. В последний раз лидеры Армении и Турции проводили встречу в 2009 году на территории турецкого города Бурса. Речь идет о встрече на футбольном матче, общение состоялось между президентами Сержем Саргсяном и Абдуллахом Гюль.

Пашинян рассказал, что позволит подписать мирное соглашение с Баку.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости