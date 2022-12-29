Пашинян призвал Россию инициировать обсуждение Карабаха в СБ ООН

Премьер-министр Армении призвал РФ запросить мандат в Совбезе.

Глава армянского правительства Никол Пашинян призвал Россию инициировать обсуждение проблемы Нагорного Карабаха на площадке Совета Безопасности ООН. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на заседании кабинета министров. Он напомнил, что продолжается блокада Лачинского коридора в регионе конфликта. Эта ситуация признается Ереваном нарушением шестого пункта совместного трехстороннего соглашения с Москвой и Баку, заключенного 9 ноября 2020 года. Пашинян пояснил, что обязательства по данному пункту ложатся именно на Россию и Азербайджан.

В этих условиях с четким разъяснением ситуации должны выступить российский миротворческий контингент в Карабахе и РФ, которые взяли конкретные обязательства в сфере безопасности перед народом Нагорного Карабаха. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Эксперт пояснил, что так как Россия является постоянным членом СБ Всемирной организации, и при этом не может в силу каких-либо причин обеспечить стабильность и безопасность Нагорного Карабаха, то стране следует самостоятельно инициировать в ООН рассмотрение вопроса наделения миротворцев РФ мандатом СБ ООН или направления в Карабах дополнительного многонационального контингента.

Пашинян: Лачинский коридор уже 20 дней неподконтролен российским миротворцам.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia