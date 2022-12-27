Пашинян: Лачинский коридор уже 20 дней неподконтролен российским миротворцам

Он напомнил, что это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Лачинский коридор уже 20 дней неподконтролен российским миротворцам. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на двусторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Русском музее.

Пашинян отметил, что кризис в Лачинском коридоре является главным вопросом, который он хотел обсудить с российским лидером. Он напомнил, что это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе согласно трехстороннему заявлению России, Азербайджана и Армении.

И Республика Азербайджан гарантировала беспрепятственный проезд пассажиров, грузов по Лачинскому коридору. Сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Ранее мы сообщали, что Путин и Пашинян проводят двустороннюю встречу в рамках неформального саммита СНГ

Видео: kremlin.ru