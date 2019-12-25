По его словам, народ Армении не допусти военного переворота в стране.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приказал военным охранять территориальную целостность страны. Заявление он сделал во время шествия со своими сторонниками по центру Еревана.

Глава правительства призвал офицеров и солдат заниматься охраной границ и территориальной целостности Армении.

Это мой приказ — и никто не может его нарушить. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

По его словам, народ Армении не допусти военного переворота в стране.

Ранее премьер-министр Армении вышел к своим сторонникам на площадь Республики. Накануне Генштаб Армении призвал правительство уйти в отставку. В ответ премьер-министр Нико Пашинян назвал данный призыв попыткой военного переворота и призвал сторонников выйти на площадь.