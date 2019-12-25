Премьер-министр Армении Никол Пашинян приказал военным охранять территориальную целостность страны. Заявление он сделал во время шествия со своими сторонниками по центру Еревана.
Глава правительства призвал офицеров и солдат заниматься охраной границ и территориальной целостности Армении.
Это мой приказ — и никто не может его нарушить.
Никол Пашинян, премьер-министр Армении
По его словам, народ Армении не допусти военного переворота в стране.
Ранее премьер-министр Армении вышел к своим сторонникам на площадь Республики. Накануне Генштаб Армении призвал правительство уйти в отставку. В ответ премьер-министр Нико Пашинян назвал данный призыв попыткой военного переворота и призвал сторонников выйти на площадь.
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