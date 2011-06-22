Премьер-министр Армении огласил "дорожную карту".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник, 8 декабря, изложил новый план Еревана по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ). Соответствующее заявление глава местного правительства сделал через социальные сети. В публикации он назвал документ "дорожной картой" и предложил назначить местоблюстителя патриаршего престола вместо католикоса всех армян. Кроме этого власти хотят одобрить новый устав для местной церкви. Никол Пашинян уверен, что обновления должны предусматривать правила поведения духовенства, финансовую прозрачность и аполитичность церкви. Кроме этого Армянская апостольская церковь должна соответствовать налоговому законодательству страны, давать социальные гарантии для священнослужителей, а также предусматривать выборы католикоса всех армян согласно внесенным изменениям.

Дорожная карта обновления Святой Армянской апостольской церкви... Избрание местоблюстителя патриаршего престола в соответствии с логикой действующих в ААЦ механизмов, принятие устава Армянской апостольской церкви. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Никол Пашинян добавил, что указанная "дорожная карта" должна быть задействована после ухода католикоса всех армян Гарегина II. Сейчас Чиновник добивается отстранения этого лица от занимаемой должности.

Пашинян назвал причину бедности в Армении.

Фото: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան