  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пашинян назвал причину бедности в Армении
Сегодня, 14:45
96
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Пашинян назвал причину бедности в Армении

0 0

По его словам, причина бедности заключается не в дефиците рабочих месте.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал причину бедности в республике. Об этом он заявил на выступлении в парламенте.

По его словам, причина бедности заключается не в дефиците рабочих месте. Пашинян отметил, что у людей не хватает навыков, которые бы позволили не быть бедными. Он также заявил, что труд является способом преодоления бедности, а если работа не приносит выгоды, то нужно вернуться к образованию.

Но нужно признать, что есть люди, у которых есть работа, но они продолжают оставаться бедными из-за отсутствия достаточной профессиональной квалификации.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Ранее Пашинян заявил, что Армения не намерена отказываться от российского зерна.

Фото: Piter.tv

Теги: бедность, никол пашинян, премьер-министр армении
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии