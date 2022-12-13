Пашинян отметил актуальность мобильных приложений, разработанных по инициативе России

Премьер Армении рассказал о важности трудового сотрудничества между странами.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что разработанные по инициативе РФ мобильные приложения "Работа в ЕАЭС" и "Путешествую без Covid-19" являются актуальными цифровыми инструментами для стран-участниц регионального альянса. Соответствующее заявление глава правительства сделал в ходе своего выступления на пленарном заседании международного форума, посвященного цифровизации и проводимого в Казахстане. По мнению спикера, два приложения дают союзникам, гражданам, государственным органам и бизнес-индустрии взаимодействовать друг с другом в вопросе трудовой деятельности.

"Работа в ЕАЭС", разработанной Фондом цифровых инициатив в рамках реализации идеи Мишустина. Наше подключение показывает эффективность взаимодействия и кумулятивный эффект от интеграции преимуществ национальных сервисов. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Он добавил, что в настоящее время Армения активно интегрируется в эту цифровую платформу. Сейчас в приложении доступна полноценная версия национального сегмента. Никол Пашинян напомнил коллегам о том, что Армения и Россия были первыми участниками цифровых платформ "Путешествую без Covid-19" и "Работа в ЕАЭС". Ереван поддерживает присоединение других стран к этому проекту в национальных сегментах и привлечения туда высококвалифицированных кадров.

Пашинян обвинил Баку в желании добиться "исхода армян" из Карабаха.

Фото и видео: YouTube / DIGITAL ALMATY