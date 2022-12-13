Пашинян обвинил Баку в желании добиться "исхода армян" из Карабаха

Глава кабмина Армении назвал цели Азербайджана в регионе конфликта.

Глава армянского правительства Никол Пашинян обвинил Баку в желании добиться "исхода армян" из Нагорного Карабаха. В ходе совещания с членами кабинета министров чиновник отметил, что Азербаджан планирует добиться своей цели путем экономического и психологического давления, блокируя Лачинский коридор. Ситуацию премьер описал как этническую чистку среди населения, которая становится все более очевидной также и для международного сообщества.

План Баку состоит в следующем: довести экономическое, психологическое давление до определенной кульминационной точки, после этого на несколько дней открыть коридор, ожидая массового исхода армян. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Политик добавил, что исход армян из Нагорного Карабаха не является единственной задачей для властей соседнего государства, так как своими провокационными действиями Баку стремится сорвать глобальную повестку по мирным переговорам в регионе, что скажется на новых вооруженных действиях.

Пашинян призвал Нагорно-Карабахскую республику к диалогу с Азербайджаном.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia