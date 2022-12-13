Пашинян призвал Нагорно-Карабахскую республику к диалогу с Азербайджаном

Премьер Армении оценил закрытие Лачинского коридора.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал непризнанную Нагорно-Карабахскую республику к политическому диалогу с Азербайджаном. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления перед правительством страны. Он уверен в том, что региональные коллеги не должны позволять давать миру повод обвинить их в срыве конструктивного общения с Баку. Пашинян пояснил, что оценка ситуации должна делаться на основе фактов. Он призвал избегать таких заявлений, которые делают проблему еще более тупиковой и не приносят никакой пользы для достижения конечной цели.

Между Азербайджаном и Нагорным Карабахом должен начаться политический разговор, и наши коллеги в Нагорном Карабахе не должны позволить, чтобы кто-то их обвинил в срыве конструктивного разговора или в действиях, которые делают этот разговор невозможным. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Глава армянского правительст ва отметил, что закрытие связывающего Армению и Нагорный Карабах Лачинского коридора является провокацией, которой поставлена задача по начал новой военной эскалации на территории.

Пашинян призвал Россию инициировать обсуждение Карабаха в СБ ООН.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia