Премьер Армении не исключил перехода вопроса "в тупик".

Глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку должны заключить соглашение о мире в кратчайшие сроки. Такое мнение премьер-министр высказал на заседании местного парламента. При этом чиновник не исключил того, что Азербайджан может завести подобные переговоры в тупиковую ситуацию ради того, чтобы использовать эту ситуацию во время новой агрессии против Нагорного Карабаха и Армении.

Заключение мирного соглашения с Азербайджаном в кратчайшие сроки входит в повестку Армении. У нас нет иллюзий, Азербайджан может завести переговоры в тупик и использовать это для того, чтобы начать новую агрессию против Армении и Арцаха. Никол Пашинян, премьер-министр РФ

Напомним, что Ереван и Баку до 30 апреля 2020 года должны назначить от себя членов комиссии по делимитации государственных границ. Ранее соответствующая договоренность была достигнута на рабочей встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Мероприятие состоялось 6 апреля в Брюсселе.

Пашинян: процесс нормализации отношений с Турцией не должен затягиваться.

Фото и видео: YouTube / Parliament of Armenia

