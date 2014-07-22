Пашинян: процесс нормализации отношений с Турцией не должен затягиваться

Глава правительства Армении оценил имеющиеся промежуточные итоги обсуждения вопроса с делегатами из Анкары.

Глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что процесс нормализации отношений с Турцией не должен затягиваться. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на заседании местного парламента. По словам спикера, международное сообщество должно максимально поддерживать урегулирование конфликта и решение проблемы. Чиновник добавил, что в обсуждениях с иностранными партнерами у Еревана складывается впечатление о том, что текущий процесс не дает быстрых результатов.

Но если процесс не дает быстрых результатов, может застопориться, надо сделать все, чтобы этого не произошло. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Пашинян раскритиковал реакцию ОДКБ по вопросу вторжения Баку на участке Сотк - Хознавар.

Фото и видео: YouTube / Parliament of Armenia