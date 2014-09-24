Пашинян: Баку пытается спровоцировать новую войну в регионе

Глава правительства Армении считает, что Азербайджан провоцирует Ереван.

Азербайджан пытается спровоцировать новую военную эскалацию и войну в регионе. Такое заявление на правительственном заседании сделал армянский премьер-министр Никол Пашинян. Чиновник заметил, что Ереван продолжает заниматься политикой по установлению мира.

Этими действиями, различными провокациями Азербайджан пытается отвлечь нас от повестки мира, делегитимировать..Но мы не должны поддаваться на эти провокации. Нам нужны крепкие нервы. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Глава местного кабинета министров заметил, что Нагорный Карабах оказался на пороге гуманитарной катастрофы из-за перекрытия Азербайджаном газоснабжения для местного населения. В частности, эта ситуация затрагивает Архац (непризнанная республика), в котором Баку намеренно лишила граждан возможности отапливать жилые дома, детские сады и больницы.

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Фото: YouTube / Ազատություն