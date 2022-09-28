Глава ЛНР Пасечник обратился к Путину с просьбой о вхождении республики в состав России

Глава ЛНР подписал документ, который отправится в Москву.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что подписал предложение, адресованное российскому президенту Владимиру Путину, о принятии региона в состав РФ в качестве нового субъекта страны. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале чиновника.

Подписал предложение, адресованное президенту Российской Федерации Владимиру Путину, о принятии Луганской Народной Республики в Российскую Федерацию. Леонид Пасечник, глава ЛНР

Народные референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. В ЛНР "за" присоединение к РФ выступили 98,42% избирателей.

Глава ЛНР Пасечник попросил Путина рассмотреть вопрос о вхождении региона в состав России.

Фото и видео: Telegram / Леонид Пасечник