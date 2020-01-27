Глава ЛНР Пасечник попросил Путина рассмотреть вопрос о вхождении региона в состав России

Глава ЛНР попросил российского лидера присоединить регион по желанию жителей региона.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в обращении к российскому президенту Владимиру Путину заявил о терроре со стороны Киева. Чиновник отметил, что на протяжении восьми лет Украина только ужесточила обращение с гражданами Донбасса. Он попросил Москву быстрее рассмотреть просьбу жителей региона о присоединении к составу РФ. По словам спикера, у властей ЛНр нет никаких сомнений в том, что они смогут добиться справедливости, а военные преступники будут наказаны за деяния, предстанут перед судебными инстанциями.

"Цивилизованный" в кавычках мир молчит. Ни одно государство и ни одна международная организация не выступили с осуждением действий Киева на Донбассе. Леонид Пасечник, глава ЛНР

Леонид Пасечник добавил, что "в бессильной злобе от безуспешных попыток вторгнуться" на территорию ЛНР, а также из-за неудач в открытых боях украинские военные и местные неонацисты продолжают ликвидировать гражданскую и промышленную инфраструктуру Донбасса, детские сады, школы и медицинские учреждения.

Сальдо обратится к Путину с итогами референдума в Херсонской области.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости