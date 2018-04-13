Пасечник назвал единственный возможный исход контрнаступления ВСУ

Врио главы ЛНР оценил контрнаступление ВСУ.

Контрнаступление армии киевского режима может закончиться успехом только для Вооруженных сил России. Такое мнение журналистам "РИА Новостей" на полях Петербургского международного экономического форума высказал временно исполняющий обязанности губернатора Луганской народной республики леонид Пасечник. Эксперт счел, что атака ВСУ не может ничем хорошим закончиться для Украины.

Оно может закончиться успехом для нас, вот и все. Это мое личное мнение, оно абсолютно субъективное. Я просто знаю наших ребят: я с ними встречался, беседовал. Я знаю, какой большой объем работ мы проделали по укреплению наших оборонительных сооружений. Леонид Пасечник, врио главы ЛНР

Напомним, что наступление Вооруженных сил Украины на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.

Пасечник назвал стабильной ситуацию на территории ЛНР.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости