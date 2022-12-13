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Пасечник назвал стабильной ситуацию на территории ЛНР

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Врио главы ЛНР рассказал о ситуации в регионе.

Ситуация на территории Луганской народной республики сложилась на текущий момент стабильная, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) гораздо реже ведут огонь. Соответствующее заявление временно исполняющий обязанности губернатора ЛНР Леонид Пасечник сделал в рамках рабочей встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Эксперт добавил, что противник решил перейти от прицельных обстрелов региона к хаотическому огню, обстрелам гражданского населения и инфраструктуры.

Я хочу прежде всего доложить, что ситуация на территории республики на сегодняшний день относительно стабильная, я бы сказал, контролируемая, но напряженная. Противник стал гораздо реже обстреливать территорию ЛНР.

Леонид Пасечник, врио главы ЛНР

Парламент ЛНР принял новую конституцию.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: всу, леонид пасечник, лнр, обстрел
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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