Пасечник назвал стабильной ситуацию на территории ЛНР

Врио главы ЛНР рассказал о ситуации в регионе.

Ситуация на территории Луганской народной республики сложилась на текущий момент стабильная, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) гораздо реже ведут огонь. Соответствующее заявление временно исполняющий обязанности губернатора ЛНР Леонид Пасечник сделал в рамках рабочей встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Эксперт добавил, что противник решил перейти от прицельных обстрелов региона к хаотическому огню, обстрелам гражданского населения и инфраструктуры.

Я хочу прежде всего доложить, что ситуация на территории республики на сегодняшний день относительно стабильная, я бы сказал, контролируемая, но напряженная. Противник стал гораздо реже обстреливать территорию ЛНР. Леонид Пасечник, врио главы ЛНР

Парламент ЛНР принял новую конституцию.

Фото и видео: Kremlin.ru