Парламент ЛНР принял новую конституцию

Леонид Пасечник выступил перед местными депутатами.

Парламент Луганской народной республики принял новую конституцию. За принятие документа выступили все 43 присутствующих депутата в регионе. Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник рассказал о том, что власти субъекта РФ сделают все необходимое для того, чтобы как можно скорее завершить проведение специальной военной операции.

Я уверен, что на сегодняшний день у нас с вами самая важная мечта, наверное, у каждого человека она должна быть, — конечно, поскорее закончить СВО... Делаем все возможное, наверное, и невозможное, чтобы на нашей земле, наконец-то, наступил мир. Леонид Пасечник, врио главы ЛНР

Прокуроры МУС требовали от пленных из ДНР дать показания против России.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье

