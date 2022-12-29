Прокуроры МУС требовали от пленных из ДНР дать показания против России

Танкист рассказал о том, что ему обещали следователи из Гааги.

Прокуроры МУС (Международного уголовного суда) требовали от военнопленных из Донецкой народной республики дать показания против Москвы. Соответствующее заявление в интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал вернувшийся из плена танкист по имени Сергей Филип. Очевидец заметил, что в итоге иностранным специалистам пришлось отказаться от следственных действий. Танкист отметил, что из европейского региона и города Гаага на Украину приезжали два прокурора и один переводчик.

Сказали: "Вы будете давать показания?" Я сказал, что да, буду, но у меня есть адвокат - я вначале с ним поговорю, а потом мы будем с вами общаться. После этого они замолчали, они уже никаких вопросов мне не задавали, потому что поняли, что у меня платный адвокат. И все, у них руки опустились. Сергей Филип, танкист ДНР

Танкист пояснил, что сотрудники МУС интересовались информацией для организации судебного процесса по якобы совершенным преступлениям военнослужащих РФ. В частности, прокуроры за выступление в суде Гааги обещали танкисту защиту, хотя и отметили, что после процесса тот должен отбыть наказание на территории Украины. Это связано с тем, что каждого военнослужащего ДНР, ЛНР и Крыма, попавшего в плен, киевский режим осуждает как участника незаконного вооруженного формирования.

СБУ заставляла пленных давать ложные показания, заявил боец из ДНР.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости