Пленного из ДНР "попросили" узнать на фотографии депутата ГД Адама Делихманова.

Сотрудники СБУ (Службы безопасности Украины) заставляла пленных давать ложные показания. Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился боец Донецкой народной республики. Танкист Сергей Филип, вернувшийся из плена, пояснил, что СБУ хотят пленным дать дезинформацию, которая может нанести ущерб депутату Государственной Думы от Чечни Адаму Делихманову.

"Вот текст — зачитай его, выучи, расскажи… чеченский депутат, что ты его видел где-то в Мариуполе, ты должен на камеру сказать, что ты его где-то видел". Хотя на самом деле я его не видел, я вообще понятия не имел, кто это такой". На него что-то пытаются "накарабкать". танкист

Напомним, что Сергей Филип пошел добровольцем в Народную милицию ДНР еще в 2014 году. Он воевал в качестве оператора-наводчика в батальоне отдельного 9-го Мариупольско-Хинганского полка морской пехоты, а летом текущего года оказался в плену. СБУ требовало от солдата письменного подтверждения того, что политик находился в городе Мариуполе в сопровождении многочисленной охраны. При этом возможности отказа от показаний ему не оставили. Ему пришлось на камеру показать фотографию Делимханова, которую заранее обозначили сотрудники СБУ.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости