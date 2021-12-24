В КБР уничтожили двоих боевиков, готовивших теракт в Чегеме по заданию СБУ

Мужчины действовали по заданию СБУ.

Сотрудники ФСБ России на территории Кабардино-Балкарии уничтожили двоих боевиков, готовивших теракт в городе Чегеме по заданию Службы безопасности Украины и украинских спецслужб. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей силового ведомства. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205. После совершения преступления боевики планировали выехать за пределы государственной границы РФ на территорию Украины. Там они хотели принимать участие в военных действиях против Вооруженных сил России. В понедельник 26 декабря мужчины оказали вооруденное сопротивление оперативникам, поэтому были ликвидированы ответным огнем.

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Силовики добавили, что найдена самодельная бомба, созданная на основе смеси аммиачной селитры и алюминиевой пудры с мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами. Также обнаружен автомат АК-47, боеприпасы и пистолет ПМ.

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Фото и видео: ФСБ России