Пасечник: Системы ПВО в ЛНР эффективно сбивают HIMARS

В ЛНР не считают, что западные ракеты долетят до Луганска.

Временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид считает, что российские системы противовоздушной обороны в регионе ЛНР эффективно сбивают ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами "РИА Новостей". Он добавил, что ситуация остается сложной, но при этом контролируемой.

Эти ракеты иностранного производства HIMARS, в общем-то, наше ПВО уже научилась сбивать достаточно эффективно. Леонид Пасечник, глава ЛНР

Чиновник уточнил, что данные западные ракеты практически не имеют шансов долететь до Луганска. Пасечник исключил перемещение жителей из ЛНР.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости