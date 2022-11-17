Пасечник исключил перемещение жителей из ЛНР

Глава региона рассказал о ходе СВО по луганскому направлению.

Временно исполняющий обязанности Пасечник исключил перемещение жителей с территории Луганской народной республики. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей". Он уверен в том, что несмотря на сложную обстановку в ЛНР, ситуация не дойдет до необходимости выводить граждан из региона. Эксперт добавил, что ежедневно фиксируются огромные потери среди личного состава ВСУ, однако атаки со стороны противника не заканчиваются. Контранападение ведется по всем направлениям специальной военной операции.

На сегодняшний день речь об эвакуации идти, в общем-то, не может. Ещё раз повторяюсь, ситуация (на фронте – ред.) сложная, но до этого, я уверен, дело не дойдёт. Леонид Пасечник, глава ЛНР

Врио главы ЛНР уточнил, что противник бросает на луганское направление все имеющиеся боевые резервы. Пасечник заметил, что согласно "законам войны" наступающие силы противника в 3-5 раз должны превосходить силы обороняющихся.

Пасечник: под контролем Украины находятся три населенных пункта ЛНР.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

