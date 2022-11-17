Пасечник: под контролем Украины находятся три населенных пункта ЛНР

Глава ЛНР сообщил о ситуации на луганском направлении СВО.

Временно исполняющий обязанности главы региона Леонид Пасечник объяснил журналистам "РИА Новостей", что под контролем Украины в настоящее время находятся три населенных пункта Луганской народной республики, а российские силы управляют 99% территории региона. Обстановку на фронте чиновник счел сложной, но при этом контролируемой.

Мизерная часть территории, то есть это населенный пункт Белогоровка – это совсем небольшое село, которое по имеющейся у меня информации полностью разбито, уничтожено. И еще два очень маленьких населенных пункта. Леонид Пасечник, глава ЛНР

Он напомнил, что сейчас ВСУ занимаются концентрацией личного состава, а также техники в луганском направлении. При этом власти региона готовы к отражению атак со стороны противника. Обороной территорий занимаются бойцы Народной милиции, а также российские бойцы и представители чеченских подразделений "Ахмат".

Балицкий сообщил, что в Запорожской области не отменяли украинские льготы.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости