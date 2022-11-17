Балицкий сообщил, что в Запорожской области не отменяли украинские льготы

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что власти региона не отменяли на территории украинские льготы. Об этом чиновник сообщил журналистам в эфире телеканала "Россия-24". Он уточнил, что с введением российского законодательства местное население лишь прибавило для себя новые льготы.

Выдается бесплатно две тонны определенной категории угля. <…> Мы выдаем людям с льготной категорией, как это было и при Украине, сейчас только добавилось российское законодательство. Евгений Балицкий, врио главы Запорожья

Напомним, что еще 30 сентября в Кремле прошла торжественная церемония, во время которой президент России Владимир Путин подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей договоры о включении территорий в состав РФ.

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