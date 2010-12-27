Подобный контракт политики считают угрозой национальной безопасности страны.

Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России. "Европейская солидарность" считает, что этот шаг станет угрозой для нацбезопасности. Об этом сообщили "РИА Новости".

Попытки вернуть Россию на энергорынок Украины должны быть остановлены считают политические деятели

Сторонники экс-президента надеются на помощь оппозиции и жителей страны. В партии требуют провести расследование в отношении главы Минэнерго Алексея Оржеля. Ранее чиновник заявил о необходимости заключения нового соглашения с "Газпромом". Политики предлагают отстранить министра от должности, если это высказывание являлось его личной иницивтивой. Данные слова оппозиция расценила как государственную измену. Депутаты просят открыть против него уголовное производство.

В "ЕС" добавили, что несколько лет Украина является целью "газового шантажа" со стороны России. Партия готова выразить решительный протест, если прямые поставки станут задачей для команды Зеленского.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Украине признали законной высылку Саакашвили в Польшу.

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