Парламент в Абхазии проголосовал против ратификации соглашения с Россией об инвестпроектах

Только два депутата воздержались от голосования.

Депутаты парламента Абхазии проголосовали против ратификации межправительственного двустороннего соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики. Документ не удалось одобрить во время внеочередного заседания, созванного по инициативе 19 местных политиков. На мероприятии присутствовали 23 из 35 депутатов. Известно, что воздержались от голосования два человека, а оставшиеся высказались против принятия соглашения.

Законопроект о ратификации соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии не прошел. спикер парламента Лаша Ашуба

Депутат Кан Кварчия предложил подготовить документ об объявлении вотума недоверия вице-премьеру страны, министру экономики Кристине Озган, которая по его словам, подписала "кабальное для республики соглашение". Напомним, что к окончанию заседания парламента около здания собралось около 300 человек, выступающих против подписания данного соглашения.

Совбез Абхазии заявил об ухудшении ситуации в стране на фоне протеста оппозиции.

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