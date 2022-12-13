Парламент Венгрии получил от граждан Швеции просьбы отклонить заявку в НАТО

Ласло Кевер рассказал о том, что власти северных стран забыли спросить обычных граждан их мнение.

Депутаты парламента Венгрии получили десятки обращений от граждан Финляндии и Швеции отклонить заявку их национальных правительств на вступление стран в НАТО. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала HIR TV сделал местный депутат Ласло Кевер. Эксперт программы указал на то, что в документах от иностранных граждан было указано на факт отсутсвия "демократической легитимности" процессе вступления в Североатлантический военный альянс северных государств.

Десятки венгерских парламентариев получили электронные письма от избирателей из Швеции и Финляндии, которые пытались убедить нас не соглашаться на вступление. Швеция и Финляндия забыли спросить людей, действительно ли они хотят вступить в НАТО. Ласло Кевер, спикер венгерского парламента

Напомним, что 4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. На торжественной церемонии официального вступления страны в блок присутствовал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Руководитель Госдепа принял ратифицированные другими членами альянса протоколы о присоединении страны.

Венгрия не поддержит шаги, ведущие к прямой конфронтации России и НАТО.

Фото и видео: https://hirtv.hu