Парламент Сербии: Запад потерял право читать лекции о морали после Косова

По словам спикера парламента Сербии Ивица Дачича, "тот, кто требует ввести санкции против России – не против России, а против Сербии".

Спикер парламента Сербии, лидер Социалистической партии Сербии (СПС) Ивица Дачич посчитал, что коллективный Запад утратил право на чтение лекций о морали другим народам после Косова. Об этом он заявил в среду в эфире национального телевидения Сербии.

Политик напомнил о том, как в 1999 году западные страны напали на Югославию, нарушив все международные принципы. Он подчеркнул, что сербская сторона намерена поддерживать территориальную целостность государства, но, с другой стороны, она осуждает события на Украине.

Мы свидетели того, что те же самые, кто сейчас нападает на Россию, нарушили нашу территориальную целостность и бомбили нашу страну. Ивица Дачич, спикер парламента Сербии, лидер СПС

По словам лидера СПС, "тот, кто требует ввести санкции против России – не против России, а против Сербии". Свою реплику он объяснил тем, что "завтра те же самые потребуют принять Косово в НАТО или ООН. В этом случае Сербия будет вынуждена обратиться к России. Если сейчас политики введут антироссийские санкции, то Сербия останется без защиты.

Ранее мы сообщили, что в китайском МИД заявили о намерении защищать национальный суверенитет.

Фото: Википедия