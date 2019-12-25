МИД КНР: Китай намерен защищать национальный суверенитет

Руководство Поднебесной решило напомнить, что усилия администрации Белого дома по солидарности к острову являются напрасными.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь выступил с заявлением о планах китайского народа защищать национальный суверенитет страны. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на комментарий, озвученный в ходе неофициального визита американской делегации в Тайвань.

Китай настроен решительно в отношении защиты своей территориальной целостности. В среду, 2 марта, руководство Поднебесной решило напомнить, что усилия администрации Белого дома по солидарности к острову являются напрасными. Несмотря на это, глава администрации острова Цай Инвэнь в ходе встречи с американскими дипломатами напомнила, что Тайвань рассчитывает на тесное сотрудничество с США по вопросам безопасности.

Напомним, что в делегацию также вошла экс-заместитель советника по национальной безопасности Ирака и Афганистана Меган О"Салливан и экс-замминистра обороны Мишель Флурной.

Ранее мы сообщили, что МИД Казахстана вызвал посла Великобритании Лич после заявления о санкциях.

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