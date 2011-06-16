Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Алиреза Салими рассказал об основаниях, которые привели законодателей к такому решению.

Иранский парламент одобрил законопроект о временной приостановке сотрудничества с МАГАТЭ (Международным агентством по атомной энергии). Соответствующее заявление публично сделал местный представитель президиума законодательного органа Исламской Республики Алиреза Салими в интервью журналистам из новостного издания ISNA. Политик подчеркнул, что теперь въезд инспекторам на территорию Ирана будет запрещен до тех пор, пока профильным ведомством не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов от внешнего воздействия. Эксперт напомнил, что ранее общая схема и детали законопроекта о приостановке сотрудничества были одобрены Меджлисом.

Сотрудники агентства не имеют права въезжать в страну для проведения инспекций, если не будет гарантирована безопасность ядерных объектов страны и мирной ядерной деятельности, и это также подлежит одобрению Высшего совета национальной безопасности. Алиреза Салими, представитель парламента Ирана

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